Включать воду в геленджике теперь будут раз в сутки - на полтора часа

25 Июль 2020 2020-07-25T19:27:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из самых острых проблем Геленджика нынешним летом - это водоснабжение. Из-за аномальной засухи обмельчали и пересохли водоемы, которые питают скважины на водозаборах. Из-за этого компания "Концессии водоснабжения" сначала приняла решение о двухразовой подаче воды в день. А теперь в организации сделали новое заявление: воду в Геленджике будут подавать раз в день - и то на полтора часа. Когда вернется обычный график - пока неясно. Стоит предположить, что это произойдет, когда в городе выпадут обильные дожди.

Публикуем график подачи воды в Геленджике с 25 июля.

с 18.00 до 19.30

ул. Ходенко, ул. Адм. Холостякова, ул. Генерала Раевского, ул. Садовая (с №41 и выше), ул. Тургенева, ул. Фурманова, ул. Чернышевского, ул. Суворова, ул. Фрунзе, ул. Череватенко, ул. Объездная, пер. Вокзальный, ул. Морская, ул. Крылова, ул. Добролюбова, пер. Малый, ул. Курортная, ул. Красная (от №16 и выше), ул. Шмидта, ул. Горная, ул. Халтурина, ул. Некрасова, ул. Хмельницкого, ул. Толбухина, ул. Маячная, ул. Лавровая, ул. Баргузинская, ул. Короленко, ул. Гоголя, ул. Анапская, ул. Магнитная, ул. Лесная, ул. Кутузова, пер. Больничный, "Грин Вуд", ул. Одесская, ул. Савицкого.

с 18.00 до 19.30

мкр. Парус, ул. Леселидзе, ул. Молодёжная, пер. Полевой, ул. Полевая, ул. Крымская, ул. Южная, ул. Ульяновская, ул. Российская, ул. Черноморская, ул. Чкалова, ул. Матросова, ул. Краснодонская, ул. Котовского, пер. Западный, ул. Заставная, ул. Гринченко, ул. Красногвардейская, ул. Приморская, ул. Грибоедова, пер. Берёзовый, ул. Ломоносова, ул. Орджоникидзе, ул. Свердлова, ул. Вишнёвая, ул. Совхозная, ул. Гагарина, ул. Ватутина, ул. Энгельса, ул.Черняховского, ул. Вильямса, пер. Вильямса, мкр. Магилат, мкр. Екатерининский.

с 06.00 до 07.00 и с 18.00 до 19.30

мкр-ны Северный, Западный, Марьинский, Голубая Бухта, Бобруковая Щель.

с 18.00 до 19.30

ул. Морская (ул. Пушкина-ул. Серафимовича), ул. Садовая 37, ул. Халтурина 10-22, ул. Пушкина 2-42, ул. Красная, 2-8, ул. Серафимовича (ул. Садовая – ул. Морская).

с 18.00 до 19.30

ул. Маяковского, ул. Жуковского, ул. Островского (от ул. Мичурина до пер. Сосновый), ул. Сурикова, ул. Островского 103А, пер. Сосновый 3-3/1, ул. Вильямса 15, 8, 5, ул. Кленовая, ул. Сурикова, ул. Блока, ул. Озерная.

ИСТОЧНИК KP.RU