Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 26 июля 2020 увеличилось еще на 94 человек

26 Июль 2020 2020-07-26T11:10:16+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Краснодарском крае на 26 июля 2020 года. Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу. Количество зараженных продолжает расти. С прошлой недели эти цифры с мая впервые достигли выше 90 человек.

В сводке сообщается, что за минувшие сутки инфекцией заразились 90 жителей Кубани в возрасте от 5 до 79 лет. Среди заболевших 42 женщины и 36 мужчин.

- В Краснодаре положительный результат на коронавирус оказался у 22 человека. В Армавире - 15 новых больных. В Сочи - 6. Семь человек заразились в Славянском районе. по пять – в Усть-Лабинском и Белореченском, по четыре – в Кавказском и Апшеронском районах. По три заболевших в Новокубанском, Северском, Павловском и Кореновском муниципальных образованиях. По два в Успенском, Тбилисском и Выселковском районах, а также в Геленджике. По одному пациенту в Кущевском, Тимашевском, Каневском, Динском, Курганинском районах и Анапе. , - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Количество пациентов в тяжелом состоянии остается прежним. На искусственной вентиляции легких находятся 18 человек, один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Общее число заболевших на сегодняшний день – 7784 человек, выздоровели 6701 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU