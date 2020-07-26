Смерть в прямом эфире: В Сочи водителя грузовика убил кузов

26 Июль 2020 2020-07-26T10:23:42+03:00

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Трагедия произошла в субботу днем, 25 июля. На одной из строительных площадок в переулке Теневой Хостинского района несколько работников наблюдали и даже записывали на видео то, как производил аварийную выгрузку материалов водитель одного из автомобилей. Под одобрительные возгласы он поднял кузов на рискованную высоту.

- Есть опасность. Но может, получится высыпать, - говорит голос за кадром одного из видео, попавшего в сеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/792660" frameborder="0"></iframe> Смерть водителя большегруза в Сочи попала на видео. ЧП Сочи.

В этот момент прицеп срывается с пневмоустройства и всей своей мощью ударяется о кабину как раз в том месте, где только что, переключая приборы, сидел водитель. Очевидцы гибели человека останавливают видео и вызывают экстренные службы. Но 59-летнему водителю уже ничто не поможет.

Правоохранители проводят проверку. Фото: Служба спасения Сочи

- Тело водителя достали сотрудники отряда, - сообщили "КП" - Кубань" в городской службе спасения Сочи.

Правоохранители проверят соблюдение правил техники и безопасности на стройплощадке. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU