2020-07-26T11:20:02+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили масштабный пожар

Ночью, 26 июля, строительные горели строительные поддоны [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Пожар наблюдали жители окрестных домов. Фото: Типичный КраснодарПожар наблюдали жители окрестных домов. Фото: Типичный Краснодар
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ЧП произошло ночью, 26 июля, в районе улицы Уральской. Пожар распространился на площади около 200 квадратных метров.

- Сообщение на номер 112 поступил после 3 часов ночи, 26 июля Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - Пожарные расчеты выехали на улицу Уральскую незамедлительно.

Было установлено, что на площади 200 квадратных метров горят строительные поддоны.

Потушить пожар удалось спустя полтора часа.

Напомним, из-за жары в регионе МЧС объявило высокую пожароопасность. Запрещено разводить костры и засорять лес и лесополосы, полевые участки, бытовым, строительным и прочим мусором, а также бросать горящие спички, окурки, стекло.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый телефон спасения;

- «101» - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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