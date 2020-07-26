Новая жертва коронавируса: в Сочи умерла 88-летняя женщина

26 Июль 2020 2020-07-26T13:11:16+03:00

Число жертв коронавируса в регионе за все время пандемии достигло 103 человек

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В Краснодарском крае 26 июля зафиксировали новую жертву коронавируса. 88-летняя женщина несколько дней находилась в тяжелом состоянии, но спасти ее не удалось. Кроме того, вчера, 25 июля, печальная статистика пополнилась еще на два человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. В оперативном штабе региона рассказали подробности нового случая.

Женщина была госпитализирована в городскую больницу №5 с внебольничной двусторонней пневмонией. Анализ на коронавирус дал положительный результат.

- Состояние женщины ухудшилось, в специализированной инфекционной больнице ее перевели на аппарат ИВЛ, - говорят в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Крансодарском крае умерли 103 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. Сейчас в тяжелом состоянии в краевых больницах продолжают находиться 35 человек, еще один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

ИСТОЧНИК KP.RU