Носить маски обязательно: на Кубани за "забывчивость" ссадят с автобуса и не пустят в магазин

26 Июль 2020 2020-07-26T13:55:13+03:00

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В Краснодарском крае вновь зафиксирован рост заболевших коронавирусом. Новых инфицированных COVID-19 с каждым днем все больше. Вторую неделю их больше девяносто человек. Пугающая тенденция уже заставила региональные власти вернуться к еженедельным заседаниям оперативного штаба и ужесточить контроль за ношением защитных масок.

- Народ расслабился. Перестали носить маски где бы то ни было, пользоваться санитайзерами, - пояснила замглавы надзорного ведомства Татьяна Гречаная. - Я вхожу в маске в магазин, но там в ней я одна. А это единственное пока, чем можно защититься от заражения инфекцией, что бы ни говорили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/792691" frameborder="0"></iframe> Без защитных масок в Краснодарском крае могут ссадить с автобуса.

Теперь при входе в магазин или другое общественное место, включая все виды транспорта, их сотрудники обязаны требовать с посетителей, клиентов или пассажиров надеть маску. В случае невыполнения требования в салон автобуса и в магазин вас могут не пустить вовсе. Рейды муниципальных патрулей уже начались.

В Краснодаре специальная комиссия может появиться в любой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU