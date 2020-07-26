Игрок футбольного "Краснодара" женился

26 Июль 2020 2020-07-26T14:35:15+03:00

Урош Спаич и его супруга Мария. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Защитник Урош Спайич теперь официально в браке

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Защитник футбольного клуба "Краснодар" Урош Спаич вчера, 25 июля, женился.

- Минус один холостяк, зато плюс одна счастливая семья, - сообщили на сайте ФК. - Поздравляем Уроша и его супругу Марию. Желаем молодым долгой и счастливой семейной жизни.

Сербский футболист ответил благодарностью по-русски.

- Спасибо большое, - ответил Урош на официальной странице клуба в соцсети.

Известно, что церемония бракосочетания прошла в России. Здесь футболисты "Краснодара" проводят сейчас свой кратковременный отпуск в шесть дней.

Напомним, контракт с сербом Урошем Спаичем продлится до 2023 года. Уже 29 июля футболисты соберутся на базе, где пройдут необходимые медицинские процедуры. После чего команда приступит к подготовке к новому сезону, который стартует 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU