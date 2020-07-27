На Кубани из пожара эвакуировали 100 человек

27 Июль 2020 2020-07-27T08:46:35+03:00

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Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ЧП произошло вечером 26 июля. В 17:24 минуты диспетчеру поступила заявка о возгорании в здании на улице Октябрьской в Тихорецке.

Спустя минуту к месту происшествия выехали силы и средства спасателей. В 17:27 по прибытию было установлено, что произошло загорание в здании на площади 80 кв.м.

В считанные минуты пожарные из горящей постройки эвакуировали 100 человек.

- В тушении было задействовано 3 единицы техники и 19 человек личного состава, подано 3 ствола «Б», работало 2 звена газодымозащитников, - рассказали в ведомстве.

В 17:40 пожар удалось локализовать, в 18:05 огонь ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU