На Кубани из пожара эвакуировали 100 человек
Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ЧП произошло вечером 26 июля. В 17:24 минуты диспетчеру поступила заявка о возгорании в здании на улице Октябрьской в Тихорецке.
Спустя минуту к месту происшествия выехали силы и средства спасателей. В 17:27 по прибытию было установлено, что произошло загорание в здании на площади 80 кв.м.
В считанные минуты пожарные из горящей постройки эвакуировали 100 человек.
- В тушении было задействовано 3 единицы техники и 19 человек личного состава, подано 3 ствола «Б», работало 2 звена газодымозащитников, - рассказали в ведомстве.
В 17:40 пожар удалось локализовать, в 18:05 огонь ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU