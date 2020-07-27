В мэрии Краснодара рассказали о ситуации с коронавирусом в городе на 27 июля 2020

27 Июль 2020 2020-07-27T09:18:18+03:00

В мэрии Краснодара прошла планерка, на которой обсудили ситуацию с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в кубанской столице заболели 2606 человек

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Ситуация с коронавирусом в Краснодаре на 27 июля 2020 года. На городской планерке под председательством вице-мэра Краснодара Виталия Косенко обсудили развитие инфекции в муниципалитете.

В ходе доклада было озвучено, что ситуация остается достаточно сложной. Несмотря на то, что в настоящее время усилен масочный режим в общественных местах, например, транспорт и магазины, распространение инфекции все же продолжается. Так, на днях была зафиксирована массовая вспышка коронавируса - в городе за одни только сутки заразились 48 человек.

Всего с начала пандемии в Краснодаре ковид подтвердили у 2606 человек. 2032 из них - выздоровели, в инфекционных госпиталях города продолжают лечение 318 инфицированных.

- Все контактировавшие с больными находятся на самоизоляции, с ними ведется активная работа. По данным на 27 июля в городе на самоизоляции находятся 603 человека. Мы усилили контроль за соблюдением масочного режима, - отметил докладчик.

ИСТОЧНИК KP.RU