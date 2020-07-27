2020-07-27T09:18:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В мэрии Краснодара рассказали о ситуации с коронавирусом в городе на 27 июля 2020

Всего с начала пандемии в кубанской столице заболели 2606 человек
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
В мэрии Краснодара прошла планерка, на которой обсудили ситуацию с коронавирусом.В мэрии Краснодара прошла планерка, на которой обсудили ситуацию с коронавирусом.
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавирусом в Краснодаре на 27 июля 2020 года. На городской планерке под председательством вице-мэра Краснодара Виталия Косенко обсудили развитие инфекции в муниципалитете.

В ходе доклада было озвучено, что ситуация остается достаточно сложной. Несмотря на то, что в настоящее время усилен масочный режим в общественных местах, например, транспорт и магазины, распространение инфекции все же продолжается. Так, на днях была зафиксирована массовая вспышка коронавируса - в городе за одни только сутки заразились 48 человек.

Всего с начала пандемии в Краснодаре ковид подтвердили у 2606 человек. 2032 из них - выздоровели, в инфекционных госпиталях города продолжают лечение 318 инфицированных.

- Все контактировавшие с больными находятся на самоизоляции, с ними ведется активная работа. По данным на 27 июля в городе на самоизоляции находятся 603 человека. Мы усилили контроль за соблюдением масочного режима, - отметил докладчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Любишь машины мыть, люби и бизнес официально вести: в Краснодаре снесли незаконную автомойку
Яблоки, персики, черешня: на Кубани с начала года собрали около 9 тысяч тонн фруктов и ягод
Курорты Краснодарского края заполнены на 70%
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 27 июля 2020 увеличилось на 96
В Тимашевском районе 40-летний мужчина «сдавал» свой дом наркоманам
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей
Загорать нельзя: «опасное солнце» прогнозируют на Кубани
В мэрии Краснодара рассказали о ситуации с коронавирусом в городе на 27 июля 2020
На Кубани из пожара эвакуировали 100 человек
В Новороссийске снова проблемы с водоснабжением
Температура воды в Черном море 27 июля 2020: холоднее всего купаться в Анапе
На Кубани ожидают сильных ливней с градом и шквалистым ветром
На серпантине "Джубга - Сочи" перевернулся грузовик
Игрок футбольного "Краснодара" женился
Носить маски обязательно: на Кубани за "забывчивость" ссадят с автобуса и не пустят в магазин
Смерть на отдыхе: В Сочи из окна отеля выпала женщина
Новая жертва коронавируса: в Сочи умерла 88-летняя женщина
В Краснодаре четвертые сутки ищут девушку, пропавшую накануне своего 18-летия
Вениамин Кондратьев поздравил моряков с Днем ВМФ
В Краснодаре потушили масштабный пожар
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 26 июля 2020 увеличилось еще на 94 человек
Смерть в прямом эфире: В Сочи водителя грузовика убил кузов
Улица-танцпол: В центре Краснодара снова произошла стычка полиции с молодежью
Температура воды в Черном море 26 июля 2020: в Анапе донное течение мешает ей прогреться
Включать воду в Геленджике теперь будут раз в сутки - на полтора часа
За два летних месяца Краснодарский край посетили 1,7 млн туристов
В аварии под Темрюком погибли двое
В реке Анапка утонула 6-летняя девочка
На улицы Сочи вышли патрули для контроля