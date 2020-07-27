2020-07-27T09:40:17+03:00
Общество

Загорать нельзя: «опасное солнце» прогнозируют на Кубани

Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать восьми-девяти единиц
Виталий КАРНАУХ
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Отдыхающих в ближайшие три дня просят не находиться на открытом солнце.Отдыхающих в ближайшие три дня просят не находиться на открытом солнце.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В Гидрометцентре России рассказали об опасности ультрафиолета, который излучает солнце. В ближайшие три дня излучение будет максимально обостренным на территории Краснодарского края. Если долго находиться под открытым небом, можно получить солнечные ожоги и удары.

- В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев индекс ультрафиолетового излучения будет достигать восьми-девяти единиц. Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают очень быстро, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В связи с этим туристов просят в часы-пик не выходить из своих номеров, а если оказались на пляже – использовать солнцезащитные предметы, например, пляжный зонт. Также отдыхающим советуют наносить на тело крем от загара и находиться в тени. Чтобы избежать головного удара, необходимо пить как можно больше воды. Головные уборы рекомендуется не снимать вообще – даже когда вы идете в море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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