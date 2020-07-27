В Тимашевском районе 40-летний мужчина «сдавал» свой дом наркоманам

27 Июль 2020 2020-07-27T10:03:17+03:00

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Сотрудники тимашевской полиции оперативным путем получили информацию о том, что местный житель может быть причастен к созданию наркоманского притона. При проверке сведения подтвердились.

Когда оперативники нагрянули в "веселый дом", то установили, что 40-летний местный житель систематически "сдавал" свое жилище наркозависимым для употребления запрещенных веществ. В ходе мероприятия правоохранители в этом же доме задержали двоих местных мужчин. Они находились в состоянии наркотического опьянения. Их привлекли к административной ответственности.

При осмотре жилища подозреваемого полицейские нашли предметы, которые используют для приготовления наркотиков. Кроме того, они обнаружили и сами запрещенные вещества. С места происшествия изъяли пакет с порошком белого цвета массой 0,2 грамма, которое отправили на экспертизу.

- В настоящее время следственным отделом Отдела МВД России по Тимашевскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений двух статей УК - "Организация притона" и "Незаконное приобретение наркотических средств". Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали корреспонденту "КП"-Кубань" в ОМВД по Тимашевскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU