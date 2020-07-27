2020-07-27T10:50:51+03:00
Общество

Курорты Краснодарского края заполнены на 70%

Число прибывших туристов на прошлой неделе превысило 600 тысяч
Виталий КАРНАУХ
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Средняя заполняемость Черноморского побережья составляет 77,63%, Азовского побережья - 70,85%, степной зоны и предгорья - 51,37%.Средняя заполняемость Черноморского побережья составляет 77,63%, Азовского побережья - 70,85%, степной зоны и предгорья - 51,37%.Фото: Виталий КАРНАУХ
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После отмены карантина россияне ломанули в Краснодарский край – на кубанские курорты. Граница с Европой пока закрыта, а в отпуске хоть где-то да надо побывать. Тем более – он раз в полгода дается!

Специалисты подсчитали, что апартаменты Черного и Азовского морей загружены более чем на 70%. Логично, что скачок пришелся на время, когда эпидобстановка в регионе улучшилась.

Напомним, с 1 июня главой Кубани Вениамином Кондратьевым было решено возобновить работу санаториев с медицинской лицензией. С полным снятием карантина, а это было 21 июня, в крае стартовал курортный сезон. С 18 июля возобновили работу аквапарки.

- После снятия ограничительных мероприятий отмечается резкий скачок турпотока, который ежедневно растет. Средняя заполняемость Черноморского побережья составляет 77,63%, Азовского побережья - 70,85%, степной зоны и предгорья - 51,37%, - рассказали ТАСС в пресс-службе минкурортов Кубани.

К слову, на прошлой неделе в Краснодарский край прибыли 600 тысяч туристов. Пока с таким громадным наплывом справляемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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