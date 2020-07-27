Яблоки, персики, черешня: на Кубани с начала года собрали около 9 тысяч тонн фруктов и ягод

27 Июль 2020 2020-07-27T11:57:27+03:00

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Лето в Краснодарском крае выдалось аномально жарким, побиты температурные рекорды, увенчавшиеся небывалой засухой. Однако кубанские садоводы смогли вырастить урожай – об этом рассказывают в министерстве сельского хозяйства региона.

Выращивают у нас яблоки, сливы, персики, вишню, черешню, виноград и много еще чего не только вкусного, но и полезного, насыщенного витаминами. Под палящим солнцем большинство плодов уже поспели, их принялись убирать.

Как сообщили в отделе садоводства краевого минсельхоза, самый массовый фрукт на Кубани – это яблоки. В этом году их собрали уже пять с половиной тысяч тонн. При этом урожайность яблок – 96,8 ц/га.

- Урожай косточковых составляет свыше 3тысяч тонн, средняя урожайность – 25,3 ц/га. Валовой сбор ягод превысил 1тысячу тонн при средней урожайности 71,8 ц/га, - отмечают в минсельхозе.

Однако уборка еще не закончена, в садах Краснодарского края продолжается уборка яблок, персиков и ягодных культур. Стоит заметить, что Кубань – это лидирующий регион в России по развитию садоводства.

ИСТОЧНИК KP.RU