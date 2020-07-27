Любишь машины мыть, люби и бизнес официально вести: в Краснодаре снесли незаконную автомойку

27 Июль 2020 2020-07-27T12:07:14+03:00

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В Прикубанском округе Краснодара снесена автомойка.

Судьба одной из многочисленных автомоек Прикубанского округа решилась - ее снесли как незаконную. Иск в суд подала городская администрация Краснодара, Фемида встала на сторону властей. На место строения выехала служба судебных приставов.

После разговора судебный пристав все-таки смог объяснить владельцу незаконного бизнеса,что невыполнить решение суда ему не удастся - закон есть закон. В результате строение было стерто с лица земли за счет самого же владельца.

- В отношении владельца самостроя применен полный комплекс мер принудительного исполнения. В их числе взыскание исполнительского сбора, привлечение к административной ответственности, официальные требования и предупреждения, а также разъяснение последствий неисполнения решения суда, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU