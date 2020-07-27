2020-07-27T12:53:29+03:00
Экономика

ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%

Иван Егоров
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По итогам первого полугодия 2020 года кредитный портфель банка ВТБ по программе льготного кредитования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РФ (программа №1528) превысил 146,3 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 40%.

На данный момент в рамках программы в Банк ВТБ (ПАО) действует порядка 1700 кредитных договоров. По объемам льготного финансирования сельскохозяйственных предприятий среди регионов России лидируют Воронежская, Липецкая, Волгоградская, Псковская области, Ставропольский край.

«ВТБ – один из ключевых банков-партнеров для отраслей агропромышленного комплекса, занимающих лидирующие позиции. Только за первые 6 месяцев текущего года мы заключили по программе Минсельхоза более 560 новых соглашений с аграриями, увеличив портфель по ней с начала года на 20%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 40%. Доступное финансирование позволяет российским производителям продолжать устойчивое развитие и обеспечивать качественными продуктами потребителей как внутри страны, так и за рубежом», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

По условиям программы Министерства сельского хозяйства РФ заемщикам доступны минимальные процентные ставки по льготным кредитам в размере от 1 до 5% годовых. Финансирование предоставляется на развитие подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства. Заемщиками могут стать организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство или переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию. Кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до одного года, на инвестиционные проекты – от 2 до 15 лет.

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