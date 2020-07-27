В России могут ввести налоговый вычет на пенсионные накопления

27 Июль 2020 2020-07-27T12:55:31+03:00

Предусмотрен он для тех, кто самостоятельно копит на пенсию

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Центробанк сообщил о поступившей от двух негосударственных пенсионных фондов инициативе по развитию НПО. Документ, подготовленный по итогам совещания зампреда Банка России Владимира Чистюхина, предлагает предоставить гражданам право на получение дополнительного налогового вычета на добровольные пенсионные исчисления. Предполагается, что лимит исчислений составит 400 тыс., а ежемесячно граждане смогут возвращать до 52 тыс. со своих пенсионных вкладов.

По мнению генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Ларисы Горчаковской, нововведение это привнесет позитивные перемены в сферу НПО и кардинально изменит всю систему формирования пенсий.

- Мы всецело поддерживаем инициативу ввести отдельный налоговый вычет для граждан, которые решили самостоятельно копить на будущую пенсию.

Действующий сейчас лимит в 120 тысяч не менялся уже 10 лет и просто не соответствует потребностям наших граждан. Он недостаточно мотивирует копить на пенсию. Данный вычет включает в себя четыре компонента - медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. При этом медицина и образование выбирают практически всю долю. Кроме того, пенсионное страхование - это длительный и прогнозируемый с точки зрения расходов вид страхования, и смешение вычета, например, с непрогнозируемыми медицинскими расходами нелогично. Выделение отдельного вычета – оправданный и давно назревший шаг, - прокомментировала Лариса Горчаковская.

Она также отметила, что предлагаемые меры не только станут стимулом для людей делать взносы ежегодно, но и привлекут на рынок новых клиентов. Кроме того, граждане станут ответственно подходить к формированию пенсии. Это даст людям уверенность в завтрашнем дне и увеличит горизонт планирования на много лет вперед.