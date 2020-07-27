«Ваш полицейский – липа»: в Сочи аниматор в погонах разыграл сцену задержания

27 Июль 2020 2020-07-27T13:06:59+03:00

Однако настоящим сотрудникам полиции это не понравилось

Изменить размер текста: A A

Все было по-настоящему – полицейский, увидев драку на одной из площадок курортного Сочи, выстрелил в воздух из оружия, чтобы усмирить буйствующих. Очевидцы записали произошедшее на видео и разослали по всей Кубани.

Роликом заинтересовались уже настоящие полицейские из Главного управления МВД. Вот, как они комментируют ситуацию.

- В ходе мониторинга сети Интернет был выявлен видеоролик, на кадрах которого якобы сотрудник полиции применил огнестрельное оружие во время задержания. Установлено, что на территории одной из баз отдыха поселка Солох-Аул Лазаревского района Сочи организатор корпоратива пригласил группу аниматоров которые, будучи в форме сотрудников ДПС и используя охолощенное оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия, - говорят в пресс-службе ГУ МВД региона.

После того, как этот видеоролик был доступен каждому, на место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили организатора мероприятия, им оказался 29-летний сочинец.

- По факту инцидента проводится проверка на предмет наличия административных нарушений в действиях аниматоров и организаторов данного мероприятия. Отдельное решение будет принято по факту незаконного ношения форменного обмундирования, - заключили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU