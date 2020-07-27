«Ваш полицейский – липа»: в Сочи аниматор в погонах разыграл сцену задержания
Все было по-настоящему – полицейский, увидев драку на одной из площадок курортного Сочи, выстрелил в воздух из оружия, чтобы усмирить буйствующих. Очевидцы записали произошедшее на видео и разослали по всей Кубани.
Роликом заинтересовались уже настоящие полицейские из Главного управления МВД. Вот, как они комментируют ситуацию.
- В ходе мониторинга сети Интернет был выявлен видеоролик, на кадрах которого якобы сотрудник полиции применил огнестрельное оружие во время задержания. Установлено, что на территории одной из баз отдыха поселка Солох-Аул Лазаревского района Сочи организатор корпоратива пригласил группу аниматоров которые, будучи в форме сотрудников ДПС и используя охолощенное оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия, - говорят в пресс-службе ГУ МВД региона.
После того, как этот видеоролик был доступен каждому, на место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили организатора мероприятия, им оказался 29-летний сочинец.
- По факту инцидента проводится проверка на предмет наличия административных нарушений в действиях аниматоров и организаторов данного мероприятия. Отдельное решение будет принято по факту незаконного ношения форменного обмундирования, - заключили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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