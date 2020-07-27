На Кубани полицейские экстренно доставили ребенка с удушьем в больницу

27 Июль 2020 2020-07-27T13:32:22+03:00

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Несчастный и одновременно счастливый случай произошел в городе Новокубанске. Маленького мальчика укусила пчела, у него тут же началась реакция на пчелиный яд – признаки удушья. Бабушка срочно посадила младенца в автомобиль, они помчались в больницу.

Однако их скорый «кортеж» остановился в пробках – вмиг добраться едва ли удастся. На счастье совсем недалеко стояли полицейские.

- К инспекторам ОГИБДД ОМВД России по Новокубанскому району капитану полиции Вадиму Аванесяну и лейтенанту полиции Юрию Селину, осуществлявшим надзор за обеспечением безопасности дорожного движения на одной из улиц города Новокубанска, подъехал автомобиль под управлением 44-летней местной жительницы. Женщина сообщила полицейским, что в машине находится ее малолетний внук, у которого после укуса пчелы случился приступ аллергии, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Бабушка просила помочь доставить в больницу ее задыхающегося внука. Правоохранители, ни секунды н медля, пересадили малыша в служебное авто и рванули в ЦРБ. В больнице они передали мальчика медикам. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU