В заповеднике «Утриш» под Анапой откроют новый маршрут

27 Июль 2020 2020-07-27T15:02:01+03:00

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Хорошие новости для туристов, которые любят отдыхать в Анапе и ее окрестностях – в скором времени в заповеднике «Утриш» появится новая туристическая тропа. Ее протяженность составит две тысячи метров, а посвятят маршрут героям Великой Отечественной войны.

Эти герои – члены партизанских отрядов, которые базировались в можжевеловых лесах под Анапой. Проект экскурсии так и будет называться – «Партизанская тропа». Туристы пройдут по местам высадки десанта у поселка Сукко, побывают в землянках, в Савиной щели и других местах, связанных с боями.

ИСТОЧНИК KP.RU