2020-07-27T15:08:30+03:00
Экономика

Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Мята» в Новороссийске

Иван Егоров
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ЖК "Мята". Фото: пресс-служба Сбербанка.ЖК "Мята". Фото: пресс-служба Сбербанка.
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Сбербанк и СК «Август» (ООО «Специализированный застройщик «Кронос») подписали договор проектного финансирования. Компании открыта кредитная линия на сумму 1,3 млрд рублей для строительства жилого комплекса «Мята» в Новороссийске. Проект включает в себя многоквартирный дом жилой площадью свыше 35 тыс. кв.м. Сделка заключена с использованием программы субсидирования процентной ставки Министерства экономического развития.

Продажа квартир будет проходить с использованием механизма эскроу. Покупатели квартир будут вносить оплату на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик получит деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк – основной партнер отрасли жилищного строительства в Краснодарском крае, банк профинансировал 80% всех объектов с эскроу-счетами. Строительная компания «Август» первая в регионе перешла на новые правила 214-ФЗ, поэтому обладает опытом работы с механизмом эскроу. Желаем команде СК «Август» успехов в реализации нового проекта».

Василий Чабанов, генеральный директор СК «Август»:

«ЖК «Мята» является успешным продолжением сотрудничества между СК «Август» и Сбербанком. ЖК «Мята» - это совершенно новый подход в проектировании внутреннего пространства жилых комплексов. Убежден, что этот проект будет пользоваться спросом среди клиентов компании, поскольку учитывает новую модель потребления на рынке недвижимости».

Жилой комплекс «Мята» расположен в п. Цемдолина на ул. Пальмовая, 18 (7 км от Новороссийска). Жилой дом рассчитан на 836 квартир. На территории спроектированы детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Комплекс отличает архитектурный облик: дом состоит из 24 этажей и строится по монолитно-каркасной технологии, облицовочный материал – вентилируемые фасады. Строительство комплекса уже началось, сдача в эксплуатацию запланирована на 2 квартал 2024 года.

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