149 котельных Краснодара готовы к отопительному сезону
В народе говорят: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Власти Краснодара уже начали активную подготовку к будущему отопительному сезону, хотя сейчас – только подходит к концу июль. Уже больше 50% домов подготовлено к зиме.
Сейчас в Краснодаре проверены 149 котельных, 537 км теплосетей. В общей сложности больше двух тысяч многоэтажек уже могут жить спокойно и не бояться о том, что тепло в их квартиры зимой не придет.
Руководитель департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый на аппаратном совещании доложил вице-мэру Виталию Косенко, что тепло в жилые массивы и социальные объекты подает Краснодарская ТЭЦ, а также 236 муниципальных и частных отопительных котельных. Все предприятия обязаны провести плановый текущий и капитальный ремонт оборудования.
В настоящее время к отопительному сезону в городе подготовлено:
— жилищный фонд — 54%,
— котельные — 65%,
— тепловые сети — 72%,
— водопроводные сети — 82%,
— канализационные сети — 83%,
— газовое хозяйство — 67%,
— энергохозяйство: электрические сети — 55%, трансформаторные подстанции — 57%.
ИСТОЧНИК KP.RU