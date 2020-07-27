149 котельных Краснодара готовы к отопительному сезону

27 Июль 2020 2020-07-27T15:55:55+03:00

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В народе говорят: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Власти Краснодара уже начали активную подготовку к будущему отопительному сезону, хотя сейчас – только подходит к концу июль. Уже больше 50% домов подготовлено к зиме.

Сейчас в Краснодаре проверены 149 котельных, 537 км теплосетей. В общей сложности больше двух тысяч многоэтажек уже могут жить спокойно и не бояться о том, что тепло в их квартиры зимой не придет.

Руководитель департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый на аппаратном совещании доложил вице-мэру Виталию Косенко, что тепло в жилые массивы и социальные объекты подает Краснодарская ТЭЦ, а также 236 муниципальных и частных отопительных котельных. Все предприятия обязаны провести плановый текущий и капитальный ремонт оборудования.

В настоящее время к отопительному сезону в городе подготовлено:

— жилищный фонд — 54%,

— котельные — 65%,

— тепловые сети — 72%,

— водопроводные сети — 82%,

— канализационные сети — 83%,

— газовое хозяйство — 67%,

— энергохозяйство: электрические сети — 55%, трансформаторные подстанции — 57%.

ИСТОЧНИК KP.RU