2020-07-27T16:14:00+03:00
Происшествия

На Кубани спор двух мужчин за даму закончился смертью

Они выясняли отношения несколько дней
Виталий КАРНАУХ
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Сейчас злоумышленник задержан.Сейчас злоумышленник задержан.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧП случилось в Курганинском районе 23 июля. Сейчас 32-летнего местного жителя обвиняют в смерти мужчины. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в СУ СК РФ по краю.

Следствие считает, что 23 июля 30-летний мужчина приехал в дом к своей бывшей возлюбленной, что на улице Мостовой в Курганинске. Ему захотелось выяснить отношения. 32-летнему соседу не понравилось поведение экс-любовника, и потому он сделал ему замечание. Но поругались и разошлись. Но уже днем 26 июля они вновь встретились на центральной улице города. Вспомнив недавние события, мужчины вновь вступили в перепалку.

- В ходе ссоры 32-летний обвиняемый нанес оппоненту не менее двух ударов руками в область головы. Родственник фигуранта, явившийся очевидцем произошедшего, вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненной ему черепно-мозговой травмы, - рассказали в СУ СК региона.

Там же добавили, что сейчас злоумышленник задержан. Совсем скоро следователь попросит у суда заключить обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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