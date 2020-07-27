2020-07-27T16:55:05+03:00
Общество

«Россети Кубань» потратят 1,3 миллиарда на модернизацию электросетевой инфраструктуры в Краснодаре

ГК «Россети Кубань» инвестирует порядка 1,3 миллиарда рублей на переоснащение питающих центров Краснодара
Иван Егоров
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Фото: «Россети Кубань».Фото: «Россети Кубань».
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Улучшение электросетевого комплекса в Краснодаре обойдется филиалу «Россети Кубань» примерно в 1,3 миллиарда рублей. В городе на эти средства будет возведена первая цифровая станция, класс напряжения которой составит 110 кВ. Кроме того, организация реконструирует сразу несколько крупнейший питательных центров региона.

Однако самым крупным инвестиционным проектом для компании в текущем году будет строительство новой цифровой подстанции с напряжением 110/10 кВ. Она будет называться «Ангарская», ее возведут на северо-востоке города. Мощность этого центра составит 50 МВА, что позволит обеспечить электроэнергией возводимые микрорайоны, а также все прилегающие к ним объекты инфраструктуры.

Сейчас проводится модернизация таких важных центров, как «Почтовая», «Юго-Восточная», «РИП», «Термнефть», «Кислородный завод», «Набережная» и несколько других. «Россети Кубань» устанавливает там новейшие системы противоаварийной автоматики, а также защиту от коротких замыканий. Полностью заменяются провода на ЛЭП на другие провода с большей пропускной способностью.

Кроме того, компания решила восстановить ранее заброшенную подстанцию «Старокорсунская». Теперь порядка 500 земельных наделов, которые готовятся к передаче многодетным семьям, будут обеспечены электричеством. При этом мощность станции будет увеличена с 26 МВА до 80 МВА.

На сегодняшний день ключевой задачей электросетевых компаний является полная модернизация комплекса. В частности, в Краснодаре имеется порядка 30 сетевых организаций, у которых есть частные электросети с трансформаторными подстанциями. Все они несут ответственность перед населением города, а особенно перед их клиентами за качество предоставляемого оборудования. При этом, как показывает практика, массовые отключения электричества по-прежнему возможны. Например, в июле произошел сбой в ТСО «НЭСК-электросети», что показывает тот факт, что далеко не все компании стремятся к модернизации оборудования.

В свою очередь, компания «Россети Кубань» за два года (2018-2019) потратила на ремонт энергообъектов в Краснодаре свыше 1,5 миллиарда рублей. Совокупное увеличение мощности составило 263 МВА.

Под реконструкцию попали крупные подстанции, такие как «Северная», «Северо-Восточная», «ОБД», «Лорис», «Западная» и другие. А на территории Восточной промышленной зоны было построено 12 километров новых линий (кабельных и воздушных), а за последнее десятилетие «Россети Кубань» ввела порядка 450 МВА мощности для всех питающих центров города.

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