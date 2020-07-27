В Краснодаре оборудуют скейт-площадку на Затоне

27 Июль 2020 2020-07-27T16:55:31+03:00

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Новое оборудование на скейт-площадке возле ДС «Олимп» установят 3 августа. Об этом заявили чиновники краснодарской мэрии во время аппаратного совещания. Напомним, ранее Евгений Первышов распопрядился до конца лета отремонтировать площадку.

- Сегодня уже выполнены работы по проектированию конфигурации оборудования, - заявил руководитель управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Отмечается, что 3 августа будет установлено 9 из 13 сооружений. Это: прямые и изогнутые перила, прямая скамейка, скаймека с киккером, а также киккер классический, кёрб, мэнуал бокс и энгл бокс.

Каркас новых элементов выполнен из металлической несъемной опалубки. Рабочая поверхность – из мелкозернистого бетона. Металлический конструкции окрасят и обработают антикоррозийной жидкостью.

Напомним, скейт-площадка на атоне появилась в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU