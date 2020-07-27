РНКБ Банк выдал автокредитов на сумму свыше 1 млрд рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T16:59:38+03:00

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РНКБ Банк в первом полугодии 2020 года выдал автокредитов на сумму свыше 1 млрд рублей. Общее количество предоставленных физическим лицам автокредитов за рассматриваемый период составило более 1 500, из них 820 клиентов приняли участие в программе госсубсидирования.

Всего же за весь период участия РНКБ Банка в программе льготного автокредитования более 2400 крымчан приобрели автомобиль по специальным условиям госпрограмм на сумму более 1,5 млрд рублей.

Согласно обновленным условиям автокредитования с господдержкой, стоимость доступного для покупки в кредит автомобиля со скидкой 10% увеличена до 1,5 млн. рублей, а также расширен список транспортных средств за счёт электромобилей, скидка на которые составляет от 25% от стоимости без привязки к региону.

Теперь воспользоваться такой возможностью могут работники медицинских организаций системы государственного здравоохранения; граждане, продавшие свой автомобиль старше 6 лет дилеру в качестве уплаты первоначального взноса по программе Trade-in. Также льготный автокредит теперь доступен семьям с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных). Клиенты, не имеющие в собственности автомобиля до даты заключения кредитного договора, по-прежнему являются участниками программы.

Кроме того, владельцы зарплатных карт РНКБ, пенсионеры, работники бюджетных и коммерческих организаций, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, нотариусы, командный состав гражданских судов, индивидуальные предприниматели и адвокаты могут оформить льготный кредит по специальной программе РНКБ «Автостандарт». В рамках программы «Автолайт» заемщик может взять кредит без подтверждения дохода по двум документам.

Чаще всего будущие автовладельцы делают выбор в пользу нового авто. Так, соотношение кредитов на покупку новой машины и машины с пробегом составило 85% и 15% соответственно. При этом средняя сумма автокредита в текущем году на новое транспортное средство составляет 670 тысяч рублей, а на автомобиль с пробегом – 712 тысяч рублей. В прошлом году на новый автомобиль клиент в среднем брал кредит в размере 730 тысяч рублей, а на машину с пробегом займ составлял – 630 тысяч.

В целом тенденция в выборе марок автомобилей не изменилась. Клиенты, желающие купить новую машину, приобретают в основном автомобили отечественной марки «LADA» – 33% продаж, «KIA» – 25% продаж и «Hyundai» – 18 %. Что же касается автомобилей с пробегом, то по сравнению с прошлым годом, выбор в пользу марки «KIA» вырос на 7% и в этом году уже составляет – 24% от всех продаж, а покупка автомобилей марки «Volkswagen» снизилась на 3% и составила 12,5% продаж, на третье месте, по предпочтениям автолюбителей приобретающих авто с пробегом в кредит в 2020 году, вышла марка «Hyundai». Ее доля составляет 11% продаж. В 2019 году тройку лидеров замыкала марка «Nissan», продажи подержанных автомобилей этой автокомпании составляли 12,5% от общего числа кредитных сделок в РНКБ.

Средний возраст заемщика, оформляющего автокредит с господдержкой, составляет 38 лет, при этом мужчины пользуются банковским кредитованием на покупку автомобиля чаще - 60%, женщины – 40%. РНКБ Банк сотрудничает с большинством крупнейших автодилеров и автосалонов в регионах присутствия, поэтому новый автомобиль или автомобиль с пробегом заемщик может выбрать в самые кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно дистанционно - без посещения офиса банка с помощью онлайн-заявки на официальном сайте РНКБ или же непосредственно в автосалонах-партнерах Банка. А совершать платежи по кредиту в интернет-банке или с помощью мобильного приложения «РНКБ 24/7». Ознакомиться с условиями программ автокредитования также можно на сайте РНКБ Банка.

Также в банке реализованы ключевые программы субсидирования от производителей KIA, Hyundai, Lada, которые позволяют получить скидку на определенные модели автомобилей до 80 000 руб. в зависимости от марки модели, в случае приобретения с помощью автокредита РНКБ. Более подробную информацию можно получить непосредственно у официальных дилеров данных марок в регионе.

- На сегодняшний день автокредитование среди клиентов РНКБ востребовано и стабильно развивается в регионах его присутствия. Банк по-прежнему занимает лидирующие позиции в сфере автокредитования в Крыму и предлагает лояльные условия в Краснодарском крае - отмечает заместитель председателя правления РНКБ Банка Николай Билан. - Показатели по этому виду кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 1,2 раза. Во многом это стало возможным благодаря своевременной государственной поддержке и новым программам банка совместно с автосалонами-партнерами, предложенным в период пандемии.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

РНКБ Банк (ПАО), Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 34, ОГРН: 1027700381290, 16+