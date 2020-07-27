В Новороссийске пьяные дебоширы разбили голову водителю авто
Инцидент произошел ранним утром 27 июля в Новороссийске. На улице Новороссийской Республики два мужчины заблокировали движение транспорта. Что стало причиной такого поведения – не ясно, скорее всего, воздействие алкоголя.
Когда один из водителей попытался усмирить буянов, то они напали на него. В ходе драки мужчине разбили голову бутылкой.
Он вызвал правоохарнителей, сообщив о произошедшем. Пока полицейские ехали, один из нарушителей порядка сбежал. Второго удалось задержать.
- В дежурную часть отдела полиции Центрального района поступило сообщение о нарушении общественного порядка. На место незамедлительно был направлен наряд ППС. Гражданин доставлен в дежурную часть, направлен на медицинское освидетельствование, - проккоментировали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в УВД по городу Новороссийску.
ИСТОЧНИК KP.RU
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