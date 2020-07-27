В Новороссийске пьяные дебоширы разбили голову водителю авто

27 Июль 2020 2020-07-27T17:09:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел ранним утром 27 июля в Новороссийске. На улице Новороссийской Республики два мужчины заблокировали движение транспорта. Что стало причиной такого поведения – не ясно, скорее всего, воздействие алкоголя.

Когда один из водителей попытался усмирить буянов, то они напали на него. В ходе драки мужчине разбили голову бутылкой.

Он вызвал правоохарнителей, сообщив о произошедшем. Пока полицейские ехали, один из нарушителей порядка сбежал. Второго удалось задержать.

- В дежурную часть отдела полиции Центрального района поступило сообщение о нарушении общественного порядка. На место незамедлительно был направлен наряд ППС. Гражданин доставлен в дежурную часть, направлен на медицинское освидетельствование, - проккоментировали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в УВД по городу Новороссийску.

ИСТОЧНИК KP.RU