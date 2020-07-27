Летом домашние животные болеют на 73% чаще, выяснила компания «Сбербанк Страхование»

27 Июль 2020 2020-07-27T17:58:39+03:00

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Летом 60% владельцев кошек и собак вывозят своих питомцев на дачи. На природе животные чувствуют себя гораздо комфортнее, чем в квартирах, но вместе с тем для них возрастает и риск столкнуться с различными неприятностями: травмами, укусами клещей, поведенческими расстройствами. Количество обращений к ветеринарам летом вырастает почти в два раза, выяснили дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк Страхование» и ветеринарный сервис «Кот и Пес», партнер компании. Краснодарцы консультируются с врачами чаще, чем жители других городов — Краснодар занимает четвертое место в топ-10 регионов, из которых чаще всего приходят запросы по поводу здоровья домашних питомцев.

В июне 2020 года количество обращений к ветеринарам выросло на 73% по сравнению с мартом. Похожая тенденция наблюдалась и в прошлом году: в 2019-м по поводу здоровья питомцев в июне консультировались на 50% больше, чем в марте. В целом за год количество визитов к ветеринарам выросло почти в два раза.

Консультации ветеринаров чаще требуются собакам (46% от общего количества запросов) и кошкам (38%). У собак самыми распространенными летними проблемами являются: пищевая аллергия, блошиный дерматит, грибковые и паразитарные заболевания, пищевые расстройства и вирусные инфекции. У кошек на дачах, помимо этого, часто случаются травмы и поведенческие нарушения. Кроме того, все животные рискуют столкнуться с укусами клещей, лечение которых может быть длительным и довольно дорогим.

Чаще всего запросы по поводу проблем животных поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. В топ-10 регионов по количеству обращений входят также Краснодарский край, Тверская, Калужская, Ивановская, Челябинская, Воронежская и Омская области.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Своевременно получить онлайн-консультацию опытного ветеринара помогает программа "Питомец под защитой" компании "Сбербанк Страхование". Круглосуточные онлайн-консультации опытных ветеринаров включены в эту программу с первого дня действия страхового полиса. Программа предусматривает компенсацию расходов на лечение питомцев от травм и заболеваний, содержание животного в стационаре, вызов ветеринара на дом, а также возмещение расходов на необходимые при лечении лекарства. Дополнительно кошек и собак можно застраховать от укусов клещей, а еще предусмотреть возмещение расходов за вред, который животные могут ненароком причинить посторонним».

Александр Башнин, генеральный директор сервиса «КотЗдоров»:

«Чтобы не подвергать питомца опасности и минимизировать риски травм и заболеваний на даче, следует придерживаться простых правил. Не оставляйте животных без присмотра, обрабатывайте питомцев специальными средствами от блох и клещей, не нарушайте привычный режим питания и рацион животных. Обращайте внимание на поведение питомца — стресс от смены места обитания не так безобиден, как кажется, особенно для кошек и декоративных собак. По любым вопросам обращайтесь к опытным онлайн-ветеринарам».

Полис «Питомец под защитой» можно приобрести дистанционно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также на сайте «Сбербанк Страхование». Застраховать по этой программе можно кошек и собак в возрасте от 3 месяцев до 8 лет. Стоимость годового страхового полиса составляет 2000 рублей, расширенной программы страхования — 5000 рублей. Партнером «Сбербанк Страхование» по программе «Питомец под защитой» является ветеринарный сервис «КотЗдоров» («Кот и Пес»).