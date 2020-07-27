Учебный год в Краснодарском крае начнется с 1 сентября
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что решение о старте занятий в новом учебном году в регионах будет приниматься отдельно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.
В Краснодарском крае в условиях пандемии очную учебу планируют начинать с 1 сентября при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Об этом ТАСС рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.
- Мы готовимся к новому учебному году с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, планируем 1 сентября начать работу в очном формате, - заявили в пресс-службе министерства
Что может помешать планам кубанских властей? Возможно, накаляющаяся с каждым днем эпидобстановка. Сейчас статистика по новым заболевшим выровнялась с цифрами, которые фиксировали в самый разгар пандемии. Однако власти Кубани делают все, чтобы предотвратить резкий скачок инфицирования. Так, в крае усилили контроль за соблюдением масочного режима. О введении второго карантина пока говорить не приходится.
ИСТОЧНИК KP.RU