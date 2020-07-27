2020-07-27T18:04:19+03:00
Общество

Учебный год в Краснодарском крае начнется с 1 сентября

Об этом заявили в министерстве образования
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Учебный год в Краснодарском крае начнется с 1 сентября.Учебный год в Краснодарском крае начнется с 1 сентября.Фото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что решение о старте занятий в новом учебном году в регионах будет приниматься отдельно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В Краснодарском крае в условиях пандемии очную учебу планируют начинать с 1 сентября при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Об этом ТАСС рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

- Мы готовимся к новому учебному году с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, планируем 1 сентября начать работу в очном формате, - заявили в пресс-службе министерства

Что может помешать планам кубанских властей? Возможно, накаляющаяся с каждым днем эпидобстановка. Сейчас статистика по новым заболевшим выровнялась с цифрами, которые фиксировали в самый разгар пандемии. Однако власти Кубани делают все, чтобы предотвратить резкий скачок инфицирования. Так, в крае усилили контроль за соблюдением масочного режима. О введении второго карантина пока говорить не приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи КамАЗ упал на такси на горном серпантине
Учебный год в Краснодарском крае начнется с 1 сентября
Летом домашние животные болеют на 73% чаще, выяснила компания «Сбербанк Страхование»
В Новороссийске пьяные дебоширы разбили голову водителю авто
РНКБ Банк выдал автокредитов на сумму свыше 1 млрд рублей
В Краснодаре оборудуют скейт-площадку на Затоне
«Россети Кубань» потратят 1,3 миллиарда на модернизацию электросетевой инфраструктуры в Краснодаре
На Кубани спор двух мужчин за даму закончился смертью
149 котельных Краснодара готовы к отопительному сезону
Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Мята» в Новороссийске
В заповеднике «Утриш» под Анапой откроют новый маршрут
Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев побывал на сочинском рынке
На Кубани полицейские экстренно доставили ребенка с удушьем в больницу
«Ваш полицейский – липа»: в Сочи аниматор в погонах разыграл сцену задержания
В России могут ввести налоговый вычет на пенсионные накопления
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
Глава Красноармейского района Кубани заболел коронавирусом
Любишь машины мыть, люби и бизнес официально вести: в Краснодаре снесли незаконную автомойку
Яблоки, персики, черешня: на Кубани с начала года собрали около 9 тысяч тонн фруктов и ягод
Курорты Краснодарского края заполнены на 70%
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 27 июля 2020 увеличилось на 96
В Тимашевском районе 40-летний мужчина «сдавал» свой дом наркоманам
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей
Загорать нельзя: «опасное солнце» прогнозируют на Кубани
В мэрии Краснодара рассказали о ситуации с коронавирусом в городе на 27 июля 2020
На Кубани из пожара эвакуировали 100 человек