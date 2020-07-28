Ветер срывал крыши: В Мостовском районе наводят порядок после урагана и града
В Мостовском районе устраняют последствия стихии, обрушившейся на райцентр и станицу Переправную. Днем 27 июля сильный ветер до 25 м/с срывал крыши, ливень подтопил улицы, местами прошел град.
Последствия урагана в Мостовском районе Краснодарского края.
- В микрорайоне Энергетиков поселка Мостовской произошел частичный срыв кровли с шести многоквартирных домов, также повреждена кровля одного торгового объекта, поступает информация о поваленных деревьях. Для ликвидации последствий от Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС задействовано более 50 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 23 человека личного состава и 5 единиц техники, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сейчас специальные комиссии оценивают нанесенный стихией ущерб, после чего будет принято решение о восстановлении.
До конца суток 28 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение. Местами в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20 м/с. На всем Черноморском побережье от Анапы до границы с Абхазией имеется опасность формирования смерчей над морем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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