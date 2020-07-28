С 1 августа между Адлером и Анапой начнут курсировать «Ласточки»

Ласточка Адлер - Анапа начнет курсировать 1 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Курорты Черноморского побережья Краснодарского края Адлер, Сочи и Анапу соединят «Ласточки». Первый электропоезд отправится из Адлера 1 августа, а из Анапы – 2 августа.

– Отправляясь из Адлера в 13:25, поезд будет прибывать в Анапу в 21:13. В обратном направлении из Анапы «Ласточка» будет отправляться в 05:28 и прибывать в Адлер в 13:16. Время в пути – 7 часов 48 минут, – сообщают в пресс-службе РЖД.

Поезда будут курсировать ежедневно в обе стороны, с остановками в Туапсе, Горячем Ключе, Краснодаре, Абинской, Афипской и Варениковской. Минимальная стоимость билета на весь маршрут 1448 рублей.

Составы оборудованы туалетами и местами для инвалидов, что обеспечивает комфорт в поездке всем пассажирам с учетом их потребностей.