Бассейны на берегу Затона в Краснодаре не откроются до конца года

28 Июль 2020 2020-07-28T09:51:44+03:00

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Купаться в естественных водоемах в Краснодаре запрещено. В озерах и реке превышено содержание вредных веществ, опасных для человека. Освежиться в знойный день горожане могли в бассейнах на Затоне. Но в этом году, увы, и они закрыты. Судя по всему, работать в 2020-м уже не начнут.

На данный момент в крае разрешили открыть аквапарки и бассейны, но есть строгое требвание - на одного человека должно приходиться 9 квадратов. А бассейны на Затоне хоть и состоят из трех чаш 4×12 метров, но все же этого недостаточно.

- Если будем соблюдать требования, то в одном бассейне у нас должен находиться один человек, не больше. А это уже сложно назвать купанием, – сказал начальник управления по физической культуре и спорту Краснодара Анатолий Мирошников.

Несмотря на то, что каждый из бассейнов оборудован системами фильтрации и очистки воды, Роспотребнадзор не разрешил их открытие.

ИСТОЧНИК KP.RU