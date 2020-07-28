Три проекта СГУ прошли в полуфинал конкурса «Доброволец России – 2020»

28 Июль 2020 2020-07-28T09:56:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу три проекта ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» прошли в полуфинал конкурса в номинации «Организатор добровольчества».

В этом году в конкурсе «Доброволец России – 2020» приняли участие 53 219 проектов, а количество задействованных в проектах добровольцев достигло более 3 миллионов человек из 85 регионов России

Проект команды Бизнес-инкубатора Сочинского государственного университета Алены Булгаковой, Эрики Берген и Дениса Рябикина «МореПомощи.рф». «МореПомощи.рф» – проект, направленный на адресную помощь людям. На сайте проекта каждый, желающий помочь, может оставить заявку, рассказать о том, как и кому он готов помогать. Те, кому нужна помощь, может найти себе помощника или оставить заявку, которая будет размещена на сайте.

Проект начал осуществляться в марте, когда большинство людей оказались на самоизоляции. Студенты Сочинского государственного университета, сотрудники и резиденты Бизнес-инкубатора стали первыми добровольцами проекта. Сейчас география проекта существенно расширилась, к МореПомощи.рф присоединились Краснодар, Москва, Оренбург, Калининград, Хабаровск, Санкт-Петербург.

Алена Булгакова, заместитель руководителя Бизнес-Инкубатора Сочинского Государственного Университета презентовала проект на заочном этапе конкурса:

- Проект МореПомощи.рф мы представляли в номинации «Организатор добровольчества» и набрали 87 баллов. Четвертьфинал проходил с 1 июня по 23 июля и состоял из нескольких частей: региональный этап в 85 регионах страны и заочная оценка федеральными экспертами конкурса. В этом этапе приняли участие 13 208 волонтерских инициатив.

Всего в полуфинал конкурса вышли 1557 человек. Полуфиналы пройдут с 28 августа по 27 сентября в рамках пяти Окружных форумов добровольцев. Победители конкурса получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до двух миллионов рублей, из которых до 500 тыс. могут быть направлены на обучение на территории России — это инвестиции в развитие участников.

Проект представителя Ресурсного центра волонтерства «FORWARD» Руцковой Екатерины «Методика организации деятельности событийных волонтеров». Комплексная программа работы с волонтерами, разрабатываемая командой РЦВ «FORWARD» позволит решить следующие проблемы связанные с развитием добровольчества:

отсутствие необходимого количества событийных волонтеров с должным уровнем подготовки и компетенций.

отсутствие мотивации к добровольческой деятельности;

удержание волонтерского актива.

Методическая база поддержки организаторов волонтерства в вопросах создания благоприятных условий деятельности, продуктивного обучения и высокого уровня сопровождения событийных мероприятий добровольцами включает:

создание условий для набора, отбора и подготовки волонтеров;

качественная подготовка добровольцев с учетом специфики мероприятий и функций волонтеров;

повышение квалификации волонтеров;

сопровождение волонтеров на мероприятиях;

разработка системы мотивации и поощрения волонтеров.

Также ведется работа по созданию тренингов и уроков (в том числе в режиме онлайн), на основе разработанных материалов, для мотивации волонтеров и популяризации добровольчества. Планируется тиражировать данный проект не только в Краснодарском крае, но и в регионах Российской Федерации.

Проект представителя Ресурсного центра волонтерства «FORWARD», студента 4 курса СГУ, Владислава Каширова «Волонтеры Хоккейного клуба «Сочи»

Проект направлен на развитие событийного спортивного добровольчества г. Сочи и Краснодарского края. На протяжении 6 сезонов волонтеры РЦВ «FORWARD» сопровождают матчи хоккейного клуба «Сочи» на «домашней» арене во Дворце спорта «Большой» в рамках Регулярного чемпионата КХЛ. Накопленный за годы опыт, и отлаженная система организации деятельности волонтеров, делают проект отличной стартовой площадкой для начала деятельности добровольца по направлению «Событийное волонтерство».

Опыт волонтерства в рамках данного проекта позволяет людям приобщиться к большому спорту, развивать профессиональные навыки и личностные качества (умение работать в команде, коммуникабельность, стрессоустойчивость, многозадачность, толерантность, умение разрешать конфликты и т.д), способствует социализации и помогает найти единомышленников, повышает мотивацию к продолжению волонтерской деятельности.

Проект охватывает участников в возрасте от 16 до 80 лет: студенты ВУЗов и ССУЗов, трудоспособное население, люди пенсионного возраста, проживающие на территории г. Сочи.

Также планируется в 2021 г. пригласить для участия в проекте добровольцев региона с целью повышения уровня подготовки, мотивации и мобильности событийных волонтеров Краснодарского края.

Онлайн-защита проектов в полуфинале состоится в рамках Окружных форумов добровольцев.