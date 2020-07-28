Новую дорогу между Краснодаром и Новознаменским построят за 8 млрд рублей
На строительство транспортного коридора между Краснодаром и Новознаменским предусмотрено более 8 млрд рублей. Новая дорога разгрузит Северные мосты и станет новым выездом из города к трассе М4 «Дон» и «Краснодар - Кропоткин»
– Концепция транспортного коридора по улице Тихорецкой от улицы Володарского до автодороги М-4 «Дон» снизит уровень транспортных заторов на улице Северной, обеспечит новый магистральный въезд в центр города. Общая протяженность транспортного коридора – около 27 км. Ориентировочная стоимость 8,1 млрд рублей, – сообщил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.
Новая дорога к Новознаменскому в Краснодаре.
Строительство будут вести поэтапно с путепроводами через железную дорогу, а также развязками.
Территория поселка Новознаменского станет новым центром притяжения в Краснодаре. Здесь планируют разместить медицинский кластер, деловую зону, жилые кварталы, парки и бульвары. Численность населения нового района составит около 200 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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