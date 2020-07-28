2020-07-28T10:31:19+03:00
Общество

Новую дорогу между Краснодаром и Новознаменским построят за 8 млрд рублей

В поселке создадут условия для 200 тысяч жителей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На строительство транспортного коридора между Краснодаром и Новознаменским предусмотрено более 8 млрд рублей. Новая дорога разгрузит Северные мосты и станет новым выездом из города к трассе М4 «Дон» и «Краснодар - Кропоткин»

– Концепция транспортного коридора по улице Тихорецкой от улицы Володарского до автодороги М-4 «Дон» снизит уровень транспортных заторов на улице Северной, обеспечит новый магистральный въезд в центр города. Общая протяженность транспортного коридора – около 27 км. Ориентировочная стоимость 8,1 млрд рублей, – сообщил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Новая дорога к Новознаменскому в Краснодаре.

Строительство будут вести поэтапно с путепроводами через железную дорогу, а также развязками.

Территория поселка Новознаменского станет новым центром притяжения в Краснодаре. Здесь планируют разместить медицинский кластер, деловую зону, жилые кварталы, парки и бульвары. Численность населения нового района составит около 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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