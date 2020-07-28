2020-07-28T11:20:32+03:00
Общество

Вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий покинул свой пост после разноса от губернатора

Уход своего заместителя подтвердил глава краевого центра Евгений Первышов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Владислав Ставицкий Фото: krd.ruВладислав Ставицкий Фото: krd.ru
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Вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий лишился должности после критики от губернатора Вениамина Кондратьева. Глава региона обратил внимание мэра Евгения Первышова на слишком большое количество выданных разрешений на строительство многоэтажек в краевом центре за последние два года.

- Все подписи, которые стоят на этих разрешениях на строительство в прошлом и позапрошлых годах из тех, кто продолжает работать в администрации, значит, пусть ищут себе новое место работы. Коллеги, так не пойдет. Они на совещаниях сидят, мне кивают, одобряют, а потом все делают по-другому? Зачем мне эта группа саботажников? Она вам нужна, эта группа, Евгений Алексеевич? – обратился к мэру Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края потребовал уволить саботажников из мэрии Краснодара.

Губернатор уточнил, покинул ли свой пост заместитель главы Краснодара по строительству и получил утвердительный ответ.

- Заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий находится на больничном с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу, - прокомментировали в департаменте информационной политики Краснодара.

Вопросы строительства в мэрии с конца 2016 года курировал 35-летний Владислав Ставицкий. До этого он работал замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. В 2018 году Ставицкий был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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