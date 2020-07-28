Перед судом предстанут жители Кубани и Адыгеи за хищение полезных ископаемых

28 Июль 2020 2020-07-28T11:53:42+03:00

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Летом 2018 года 45-летний житель Краснодара предложил троим знакомым безработным обогатиться путем хищения песчано-гравийной смеси из русла реки Мзымта в Адлерском районе Сочи.

Был придуман целый план таких «заработков». 61-летний директор местной строительной компании направил в Минприроды региона края заявку на проведение работ по углублению дна реки Мзымта.

Остальные участники группы, зная, что строительная компания не имеет право распоряжаться добытой гравийной смесью, тем не менее, в период с начала августа 2018 по середину сентября 2019 года похитили более 16 тысяч кубометров грунта. В результате этого государству причинен ущерб на сумму более 7,8 млн. рублей.

Кроме того, обвиняемые своими незаконными действиями оказали негативное воздействие на водные биологические ресурсы реки Мзымта, тем самым причинили ущерб на сумму более 20 млн. рублей.

- Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Кубани и Адыгеи в возрасте от 42 до 61 года. Они обвиняются в хищении полезных ископаемых в особо крупном размере (ч.4 ст.158 УК РФ) и осуществлении работ с нарушением правил охраны биологических ресурсов (ст.257 УК РФ). Кроме того, 45-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ),- сообщает СУ СК по региону.

В рамках расследования уголовного дела было допрошено более 70 свидетелей, объем собранных по делу материалов превышает 20 томов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU