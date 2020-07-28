В Тихорецке мужчина украл 100 тысяч у ветерана Великой Отечественной войны

28 Июль 2020 2020-07-28T12:10:21+03:00

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В дежурную часть полиции по Тихорецкому району края с заявлением обратился 93-летний местный житель. Он рассказал, что из его дома похищены 100 тысяч рублей.

Когда ветеран Великой Отечественной войны подъехал к своему дому после получения социальной выплаты, то заметил возле ворот мужчину, которого сослепу принял за своего знакомого и пригласил к себе домой. После ухода гостя ветеран и обнаружил пропажу денег.

В ходе проведенного розыска местные оперативники подозреваемого у него дома.

В отделе полиции мужчина рассказал, что приехал в Тихорецк для продажи партии постельного белья. На улице он встретил ветерана, который попросил помочь занести пакеты с продуктами. Зайдя в дом, гость заметил, что старик положил крупную сумму денег в кухонный шкаф. А когда хозяин дома отвернулся, схватил деньги и бросился бежать.

- Сейчас следственным отделом ОМВД России по Тихорецкому району в отношении 42-летнего жителя Гулькевичского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU