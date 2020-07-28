2020-07-28T12:35:37+03:00
Общество

17 представителей органов власти Кубани попали в федеральный резерв управленческих кадров

11 из них определены в высший уровень резерва
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Оценивались в данном случае сотрудники, принявшие непосредственное участи в организации мероприятий в рамках нацпроектов в регионе.

По результатам отбора, проведенного высшей школой госуправления РАНХиГС, были названы 17 представителей Кубани. В высший уровень федерального резерва управленческих кадров рекомендованы 11 сотрудников органов власти Кубани, в базовый уровень – еще 5 человек, и один – в перспективный уровень.

Отмечены были, в числе прочих, министр культуры края Виктория Лапина в качестве куратора нацпроекта «Культура» в регионе.

За участие в реализации нацпроекта «Образование» отмечены начальник управления общего образования министерства образования Елена Мясищева и начальник управления молодежной политики этого же ведомства Елена Моисеенко.

– Включение в федеральный резерв подразумевает обучение, организованное по модульному принципу, проектно-аналитические сессии, коммуникационные мероприятия, стажировки, а также встречи участников программы с представителями политического и экономического сообщества, – рассказали в управлении кадровой политики края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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