В Анапе туристам запретили купаться в море из-за шторма и течения

28 Июль 2020 2020-07-28T13:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Одним из особенности пляжей Анапы является периодически возникающее так называемое «донное течение», опасное для купающихся. Кроме того, 28 июля у побережья курорта разыгрался шторм.

В связи с этим власти города предупредили туристов о запрете купания.

- В связи со штормом и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено! Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций,- говорится в сообщении мэрии Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU