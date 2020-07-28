В Анапе туристам запретили купаться в море из-за шторма и течения
Одним из особенности пляжей Анапы является периодически возникающее так называемое «донное течение», опасное для купающихся. Кроме того, 28 июля у побережья курорта разыгрался шторм.
В связи с этим власти города предупредили туристов о запрете купания.
- В связи со штормом и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено! Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций,- говорится в сообщении мэрии Анапы.
ИСТОЧНИК KP.RU