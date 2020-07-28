2020-07-28T13:48:47+03:00
Общество

На Кубани 59-летний муж забил супругу до смерти в ходе пьянки

Полиции о своей причастности к смерти женщины он не сообщил
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СК РФФото СК РФ
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Вечером 25 июля 2020 года муж с женой употребляли алкогольные напитки у себя дома в поселке Мостовском. Супруг при этом с алкоголем явно переусердствовал, и затеял с женой ссору.

В доказательство своей правоты, он несколько раз ударил женщину руками по голове.

После произошедшего супруги легли спать.

Проснувшись утром, мужчина обнаружил жену мертвой, и вызвал на место бригаду «Скорой».

Врачи подтвердили смерть женщины в результате причиненной ей черепно-мозговой травмы. Полиции мужчина о своей причастности к гибели жены предпочел не сообщать.

Однако, в ходе следственных действий, такая причастность была установлена.

- Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 59-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений 55-летней супруге, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), - сообщает СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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