Популяция краснокнижного русского осётра растёт!

28 Июль 2020 2020-07-28T14:00:46+03:00

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В связи с катастрофическим падением численности этого краснокнижного вида, санаторий «Заполярье» выбрал именно осетра для выпуска в естественную среду обитания. Сегодня предпринимаются меры по искусственному разведению и зарыблению реки Кубань, что обеспечит рост популяции осетровых.

Мальки осетра. Фото:Санаторий "Заполярье".

Более 10000 мальков, с течением времени, превратятся в здоровую и большую особь, что увеличит шансы на рост ареала распространения осетра в нашей стране.

«Для нас, как для жителей России, как работников крупнейшего санатория края очень важно быть неравнодушными к окружающей среде. Даже отдых на море может оставить свой след, поэтому мы стремимся восполнить то, что иногда берем у природы » - генеральный директор Санатория «Заполярье» Сергей Меренков.

В 2020 году санаторий «Заполярье» планирует выпустить более 1500 молоди Черноморского лосося.