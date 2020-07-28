2020-07-28T14:57:01+03:00
Общество

Житель Новороссийска предстанет перед судом за отмывание почти 4 миллионов рублей

Деньги он получал от торговли наркотиками
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото прокуратуры ККФото прокуратуры КК
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С июня 2018 года по август 2019 года 26-летний житель Новороссийска вместе с подельниками занимался раскладкой по тайникам доз наркотиков на территории Краснодарского края и Адыгеи.

За это время он получил в качестве оплаты за сбыт наркотиков более 3,9 млн рублей.

С целью отмывки этих денег, молодой человек через Интернет проводил операции с использованием электронных денег.

Деньги аккумулировались на обезличенном электронном счете, после чего, путем совершения электронных операций, конвертировались в рубли и переводились на счета электронных кошельков, привязанных к абонентскому номеру, а также на счет в банке.

Так продолжалось до тех пор, пока эти операции не попали в поле зрения правоохранительных органов. На период следствия мужчина заключен под стражу.

- Органами предварительного расследования житель Новороссийска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере).

Прокуратура после утверждения обвинительного заключения направила уголовное дело в Октябрьский районный суд г. Новороссийска для рассмотрения по существу,- сообщает прокуратура края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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