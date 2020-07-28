В Крымске молодой человек отнял у подростка золотое кольцо с помощью ножа

28 Июль 2020 2020-07-28T15:26:45+03:00

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Днем 23 июля 2020 года 19-летний местный житель вместе со своим 14-летним знакомым находились на улице Лермонтова в Крымске. Между ними возникла ссора на почве обвинений подростка во лжи.

В ходе ссоры, молодой человек потребовал от подростка отдать ему в качестве компенсации за обман золотое кольцо. Свою просьбу он подкрепил ударом кулака в грудь, а затем приставил к горлу подростка нож. Так он и получил требуемое кольцо, с которым затем ушел.

О произошедшем подросток сообщил матери, которая тут же обратилась в полицию.

Вскоре нападавший был задержан.

- Следственным отделом по Крымскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в разбойном нападении на 14-летнего молодого человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч.2 ст.162 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU