Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море в районе Геленджика
Специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора провели проверку причин гибели дельфинов в Черном море в районе Геленджикской бухты. Она была инициирована депутатом Государственной Думы от Краснодарского края Светланой Бессараб.
Исследования показали, что в морской воде присутствуют нефтепродукты с небольшим превышением предельно-допустимой концентрации. Полиция устанавливает виновных.
- Нередко специалисты не могут установить причины гибели дельфинов в связи с тем, что с момента обнаружения погибшего животного до поступления информации в Управление Росприроднадзора проходит продолжительный период времени, - прокомментировала депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб.
Она попросила жителей сообщать о каждом факте появления следов нефтепродуктов в воде и на прибрежной полосе в региональное отделение ОНФ.
ИСТОЧНИК KP.RU