28 Июль 2020 2020-07-28T15:31:36+03:00

Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море в районе Геленджика. Фото пресс-службы депутата Госдумы от Краснодарского края Светланы Бессараб.

Проверка была инициирована депутатом Госдумы от Краснодарского края

Изменить размер текста: A A

Специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора провели проверку причин гибели дельфинов в Черном море в районе Геленджикской бухты. Она была инициирована депутатом Государственной Думы от Краснодарского края Светланой Бессараб.

Исследования показали, что в морской воде присутствуют нефтепродукты с небольшим превышением предельно-допустимой концентрации. Полиция устанавливает виновных.

- Нередко специалисты не могут установить причины гибели дельфинов в связи с тем, что с момента обнаружения погибшего животного до поступления информации в Управление Росприроднадзора проходит продолжительный период времени, - прокомментировала депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

Она попросила жителей сообщать о каждом факте появления следов нефтепродуктов в воде и на прибрежной полосе в региональное отделение ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU