Без водоснабжения в Геленджике остались 75 тысяч человек и социальные объекты

28 Июль 2020 2020-07-28T15:53:29+03:00

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел экстренное совещание в связи с обострившейся проблемой в водоснабжении Геленджика.

Сейчас из-за порыва на линии Троицкого группового водовода на курорте без воды остались 75 тысяч человек, а также многие социальные объекты. При этом техники для подвоза воды в городе катастрофически не хватает.

Глава региона поручил своему первому заместителю направить в Геленджик весь пригодный для перевозки воды транспорт из ближайших населенных пунктов, и до конца суток провести работы по восстановлению водоснабжения.

– С 25 июля вода подается по графику, а сегодня ее вообще нет. Ситуация критическая. Воду в город подвозят всего семь машин. А их должно быть столько, сколько нужно людям, чтобы полностью закрыть потребность в воде, – заявил губернатор.

Первый вице-губернатор сообщил о постепенной нормализации обстановки в Геленджике.

– Аварийная ситуация устранена и до 18 часов система будет наполняться водой. Также увеличим количество водовозок до 30. В целом режим водоснабжения восстановится до конца суток, – доложил Андрей Алексеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU