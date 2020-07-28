Крым и Сочи впервые свяжут поезда

28 Июль 2020 2020-07-28T16:17:28+03:00

Ночные составы будут следовать из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону.

Изменить размер текста: A A

С 11 августа курорты Краснодарского края и Крым свяжет железнодорожное сообщение. Каждые три дня из Симферополя будут отправляться двухгруппные поезда. На станции Разъезд 9 км около Крымска они будут разделены – часть вагонов отправится в Ростов-на-Дону, а часть – в Адлер через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе и Лазаревскую.

Первый состав двухгруппного поезда «Таврия» № 315/316 Симферополь – Адлер с купейными и плацкартными вагонами отправится 11 августа в 19:10 и прибудет в Адлер на следующий день в 16:42, а в Ростов-на-Дону в 11:56 прибудут вагоны поезда № 415/416, который делает остановки в Тимашевской и Староминской.

Время в пути из Симферополя до Адлера составит 19 часов, а до Ростова 15 часов. Билеты поступят в продажу до конца недели.

ПОЛЕЗНЫЙ НОМЕР

Всю информацию о поездах, следующих в Крым, можно узнать по круглосуточному номеру контактного центра - 8 800 775 54 53

ИСТОЧНИК KP.RU