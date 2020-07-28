Власти Армавира должны ответить за всплеск заболеваемости коронавирусом
На прошедшем накануне заседании оперативного краевого штаба поднят вопрос о резкой вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией в Армавире, где за последнюю неделю выявлено 54 случая заболевания, 9 из которых приходятся на сотрудников банков, контактирующих с клиентами.
Ситуация в городе вызывает особую озабоченность у Роспотребнадзора. Представители ведомства отметили, что в Армавире жители массово игнорируют рекомендации по соблюдению санитарной дистанции и ношению медицинских масок.
К тому же, крайне сложно установить пути проникновения инфекции в город. Например, известно, что несколько местных жителей перед заражением выезжали в Ставрополь и Черкесск, но полной картины происходящего получить пока невозможно.
Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко поручил местным властям в кратчайшие сроки выяснить все обстоятельства, приведшие к всплеску заболеваемости COVID 19 в городе.
– Видимо, в городе решили, что главное в борьбе с вирусом – это правильно подсчитать цифры, а не понимать, где очаги и почему такое количество заражённых, – цитирует первого вице-губернатора Telegram-канал «Красная, 35».
ИСТОЧНИК KP.RU