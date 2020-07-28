«Водооткачивающая техника готова»: В Краснодаре пошел обещанный синоптиками дождь
Прогнозы синоптиков сбылись. Вечером 28 июля в Краснодаре пошел сильный дождь. Осадки пришли в краевую столицу с юга. По последним данным, ливень должен прекратиться в течение двух часов. На улицы города заранее выехала водооткачивающая техника.
- К работе готовы 22 машины специализированной службы по содержанию ливневой канализации, 9 мотопомп муниципальной «Службы спасения», - сообщают в администрации Краснодара.
До конца 28 июля в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Ожидается целый комплекс неблагоприятных явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
- В городе определены дежурные «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта», которые во взаимодействии с диспетчерами Единой дежурно-диспетчерской службы будут круглосуточно контролировать ситуацию на местах, при необходимости — направлять технику для устранения подтоплений, - добавили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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