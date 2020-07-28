2020-07-28T16:31:02+03:00
Экономика

ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»

Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам первого полугодия 2020 года ВТБ на 70% нарастил объем подписанных кредитных соглашений по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ («Программа 1764»). В результате по состоянию на 1 июля он составил порядка 204 млрд рублей. Количество действующих в банке договоров по данной программе превысило 3,3 тыс.

Наибольший объем подписанных в ВТБ соглашений о льготной поддержке в рамках «Программы 1764» за период ее действия приходится на предприятия обрабатывающего производства (65 млрд рублей) и строительного сектора (более 60 млрд рублей). Существенная доля также у арендного бизнеса (около 22 млрд рублей), сельского хозяйства (15 млрд рублей) и торговли (около 14 млрд рублей).

По объему заключенных банком в рамках программы кредитных соглашений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Республика Татарстан, Воронежская область, Камчатский край и Свердловская область.

«Возможность получения доступных заемных средств придает дополнительный импульс развитию реального сектора экономики. «Программа 1764» является одним из самых популярных у предпринимателей инструментов финансирования. Только за первое полугодие мы подписали по ней более 1,2 тыс. соглашений – в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Очень важно, что программа остается востребованной наряду с мерами поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии. Объем сделок, заключенных по ней за апрель-июнь, составил 40 млрд рублей», − отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019-2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели – до 10 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование, торговля и пр.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 500 медработников Кубани будут получать компенсации из бюджета за аренду жилья
В Краснодаре жители активно ставят подписи за партию «Новые люди»
В Сочи скончались две женщины с диагнозом COVID 19
Самый веселый город страны: Краснодар оценили по индексу Ильфа и Петрова
Губернатор Кубани предложил ввести мораторий на строительство в районах с дефицитом воды и электроэнергии
В Сочи фотограф мучил мартышку на улице
С 2015 года производство плодово-ягодной продукции на Кубани увеличилось более чем наполовину
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
«Водооткачивающая техника готова»: В Краснодаре пошел обещанный синоптиками дождь
Власти Армавира должны ответить за всплеск заболеваемости коронавирусом
Крым и Сочи впервые свяжут поезда
Без водоснабжения в Геленджике остались 75 тысяч человек и социальные объекты
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море в районе Геленджика
В Крымске молодой человек отнял у подростка золотое кольцо с помощью ножа
Житель Новороссийска предстанет перед судом за отмывание почти 4 миллионов рублей
Популяция краснокнижного русского осётра растёт!
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
Новый телеканал GOLFTV стал на эксклюзивной основе доступен подписчикам видеосервиса Wink от «Ростелекома»
В Сочи местных жителей будут судить за хищение водных ресурсов реки Мзымта