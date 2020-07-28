2020-07-28T16:43:15+03:00
Общество

С 2015 года производство плодово-ягодной продукции на Кубани увеличилось более чем наполовину

Серьезную роль в этом сыграла господдержка фермеров
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото администрации ККФото администрации КК
Изменить размер текста:

Ростом на 53 % отрасль во многом обязана постоянно растущей господдержке. За 5 лет финансирование выросло в 2,8 раза и в этом году составило около 800 млн рублей.

В крае работает программа «Малый сад», по которой фермеры получаю бюджетные субсидии на закладку садовых территорий. За это время гранты предоставлены десяткам хозяйств на общую сумму 137,2 млн. рублей, что позволило заложить 149,2 гектаров новых садов.

– Сейчас в крае 20 плодовых питомников, в которых выращивают свыше 6 млн штук плодовых саженцев. Для сравнения, в 2015 году их производство составляло всего 3 млн. саженцев. В 2020 году садоводам Кубани из федерального и краевого бюджетов было направлено более 730 млн рублей, – рассказали в региональном Минсельхозе..

Большое значение в крае придается и рыночному продвижению продукции. В прошлом году Роспатент официально зарегистрировал наименование «Кубанские яблоки», а также еще два бренда – «Краснодарская клубника» и «Кубанский ранний картофель».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 500 медработников Кубани будут получать компенсации из бюджета за аренду жилья
В Краснодаре жители активно ставят подписи за партию «Новые люди»
В Сочи скончались две женщины с диагнозом COVID 19
Самый веселый город страны: Краснодар оценили по индексу Ильфа и Петрова
Губернатор Кубани предложил ввести мораторий на строительство в районах с дефицитом воды и электроэнергии
В Сочи фотограф мучил мартышку на улице
С 2015 года производство плодово-ягодной продукции на Кубани увеличилось более чем наполовину
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
«Водооткачивающая техника готова»: В Краснодаре пошел обещанный синоптиками дождь
Власти Армавира должны ответить за всплеск заболеваемости коронавирусом
Крым и Сочи впервые свяжут поезда
Без водоснабжения в Геленджике остались 75 тысяч человек и социальные объекты
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море в районе Геленджика
В Крымске молодой человек отнял у подростка золотое кольцо с помощью ножа
Житель Новороссийска предстанет перед судом за отмывание почти 4 миллионов рублей
Популяция краснокнижного русского осётра растёт!
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
Новый телеканал GOLFTV стал на эксклюзивной основе доступен подписчикам видеосервиса Wink от «Ростелекома»
В Сочи местных жителей будут судить за хищение водных ресурсов реки Мзымта