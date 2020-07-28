С 2015 года производство плодово-ягодной продукции на Кубани увеличилось более чем наполовину

28 Июль 2020 2020-07-28T16:43:15+03:00

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Ростом на 53 % отрасль во многом обязана постоянно растущей господдержке. За 5 лет финансирование выросло в 2,8 раза и в этом году составило около 800 млн рублей.

В крае работает программа «Малый сад», по которой фермеры получаю бюджетные субсидии на закладку садовых территорий. За это время гранты предоставлены десяткам хозяйств на общую сумму 137,2 млн. рублей, что позволило заложить 149,2 гектаров новых садов.

– Сейчас в крае 20 плодовых питомников, в которых выращивают свыше 6 млн штук плодовых саженцев. Для сравнения, в 2015 году их производство составляло всего 3 млн. саженцев. В 2020 году садоводам Кубани из федерального и краевого бюджетов было направлено более 730 млн рублей, – рассказали в региональном Минсельхозе..

Большое значение в крае придается и рыночному продвижению продукции. В прошлом году Роспатент официально зарегистрировал наименование «Кубанские яблоки», а также еще два бренда – «Краснодарская клубника» и «Кубанский ранний картофель».

ИСТОЧНИК KP.RU