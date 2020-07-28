В Сочи фотограф мучил мартышку на улице

28 Июль 2020 2020-07-28T17:15:11+03:00

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В пабликах Сочи опубликовано видео, где пляжный фотограф издевается над обезьянкой. Мужчина хватает мартышку за голову, надевает животному памперс и угрожает наказать. Пользователи соцсетей считают, что мужчина пьян.

- Материал зарегистрирован, проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю. – Личность мужчины установлена.

В пресс-службе УВД по городу Сочи уточнили, что сочинские полицейские проводят рейды по выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности фотографов с экзотическими животными.

- В результате проведенного сегодня рейда правоохранители составили 2 административных протокола по части 1 статьи 14.1 и статье 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и «Самоуправство», - отметил представитель пресс-службы УВД по городу Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU